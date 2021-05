Polizei Aachen

POL-AC: Polizei findet bei Wohnungsdurchsuchung Waffen und Drogen - Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Baesweiler (ots)

Gestern Mittag (10.05.2021) gegen 13 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Kapellenstraße ein Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen auf. Als der Fahrer die Polizisten erkannte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug, überholte andere Autos und entzog sich zunächst einer Kontrolle. Die Beamten fahndeten in den angrenzenden Straßen und fanden aufgrund eines Zeugenhinweises das Kleinkraftrad in einem Hinterhof in der Kapellenstraße.

Nachdem die Wohnung des mutmaßlichen Fahrers ermittelt worden war und niemand die Tür geöffnet hatte, ordnete ein Richter die Wohnungsdurchsuchung an. Erst als die Polizisten die Öffnung der Tür mit Hilfe eines Schlüsseldienstes androhten, wurde diese geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort vier Personen im Alter zwischen 28 und 39 Jahren auf. Die Polizisten beschlagnahmten diverse Drogen, Utensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln, eine Schreckschusspistole, einen Elektroschocker, Pfefferspray, einen Baseballschläger und eine Armbrust.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 28-Jährigen um den mutmaßlichen Fahrer des Kleinkraftrades handelte. Dieser hatte keinen gültigen Führerschein und stand unter Drogeneinfluss.

Alle vier Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Drogenhandels und Verstoß gegen das Waffengesetz vorläufig festgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der 28-Jährige muss sich zudem noch wegen Verkehrsgefährdung und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell