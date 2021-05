Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Geschäftseinbruch

Aachen (ots)

Heute Morgen (12.05.2021) gegen 4 Uhr nahmen Polizisten einen Tatverdächtigen vorläufig fest, der in ein Einkaufszentrum an der Adalbertstraße eingebrochen war. Aufgrund einer Alarmauslösung wurden das Sicherheitsunternehmen und die Polizei informiert. Bei der Durchsuchung des Gebäudes trafen sie in einem Restaurant auf einen 34-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten Bargeld sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein. (fp)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell