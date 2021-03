Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine Person durch Kohlenstoffmonoxid vergiftet

Mönchengladbach-Gladbach, 14.03.2021, 07:17 Uhr, Sternstraße (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr zu einer Person mit Krankheitssymptomen alarmiert. Mit dem Betreten der Patientenwohnung warnten die vom Rettungsdienst mitgeführten Warngeräte vor einer erhöhten CO (Kohlenstoffmonoxid)Konzentration. Daraufhin wurde der Patient sofort in Sicherheit gebracht und zu einem Rettungswagen transportiert. Beim Verlassen der Wohnung wurden bereits einige Fenster zur Querlüftung geöffnet. Zur Gefahrenabwehr wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr nachalarmiert. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr führten unter Atemschutz Messungen in der Wohnung durch und konnten noch eine erhöhte CO-Konzentration nachweisen. Um die Konzentration rasch zu senken wurde zusätzlich ein Belüftungsgerät der Feuerwehr in Stellung gebracht. Alle angrenzenden Wohnungen im Gebäude wurden kontrolliert und die Bewohner durch den Rettungsdienst untersucht. Bis auf den Patienten blieben alle Bewohner der angrenzenden Wohnungen unverletzt. Der Patient wurde in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert und von dort aus in eine Spezialklinik zur Sauerstoffüberdrucktherapie weiterverlegt. Als Ursache für die erhöhte CO-Konzentration wurde ein Grill ausgemacht, der mit Holzkohle betrieben wurde. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass Holzkohlegrills nur im Freien betrieben werden dürfen. Der Betrieb von Hozkohlegrills in Räumen führt zu Vergiftungen mit schweren Verläufen bis hin zum Tod.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Notarzteinsatzfahrzeug und drei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell