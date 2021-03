Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kleiner Brand - große Auswirkung

Mönchengladbach-Rheydt, 12.03.2021 14:59 Uhr, Friedrich-Ebert-Straßeh (ots)

Am Nachmittag des heutigen Freitags meldeten Bewohner eines Mehrparteienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße über Notruf eine Rauchentwicklung in einer Wohnung und mehrere ausgelöste Rauchmelder.

Die ersteintreffenden Kräfte kontrollierten zunächst die Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss. Dort konnte festgestellt werden, dass der Rauch aus einer Lüftungsöffnung der sog. "Kölner Lüftung" kam. Bei diesem alten System sind mehrere Wohnungen zusammen an ein Lüftungsrohr angeschlossen. Dadurch kann sich Rauch im Gebäude verteilen, ohne dass man sofort die Ursache findet. Umgehend wurden alle an diese Leitung angeschlossenen Wohnungen kontrolliert. Alle vier betroffenen Wohnungen waren verraucht, aber in keiner konnte eine Ursache gefunden werden.

Auch der Keller wurde kontrolliert. Dieser war jedoch rauchfrei. Erst nachdem sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zum verschlossenen Heizungsraum verschafft hatten, konnte die Ursache gefunden werden. Im Lichtschacht des Kellerfensters des Heizungsraums brannte Unrat. Durch das Lüftungssystem wurde der Rauch daher in den Keller gezogen und im Gebäude verteilt. Der Brand war daher vorher nicht von außen zu erkennen.

Der Unrat wurde mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht und aus dem Lichtschacht entfernt. Die notwendigen Lüftungsmaßnahme waren sehr umfangreich und nahmen mehr als eine halbe Stunde in Anspruch.

Alle Bewohner blieben unverletzt und konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuerwache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwachen II (Holt), das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der Rettungsdienst der Feuerwehr mit einem Rettungstransportwagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

