Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Wremen(LK Cuxhaven).

Am 08.10.21 ereignete sich gegen 14:25h eine Unfallflucht in der Wremer Straße. Eine Zeugin musste hinter einem in Richtung Mulsum parkendem Pkw anhalten, da Gegenverkehr kam. Trotzdem überholte ein weiterer Verkehrsteilnehmer die wartende Zeugin. Vermutlich um einen Unfall mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, fuhr der überholende Verkehrsteilnehmer so weit rechts, dass dieser den linken Außenspiegel des geparkten Pkw beschädigte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen, eventuell Skoda, mit Cuxhavener Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei Dorum bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich an die Polizeistation Dorum, Tel: 04742/926980, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

