Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall - Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven (ots)

Ein Unfall - Unterschiedliche Aussagen - Polizei sucht Zeugen

Geestland/Bad Bederkesa. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ereignete sich auf der Bergstraße in Bad Bederkesa ein Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Geestländer war mit ihrem silbergrauen BMW in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Post musste sie hinter einem parkenden Pkw warten. Als sie nach eigenen Angaben den Gegenverkehr hatte passieren lassen, wollte sie wieder anfahren und an dem geparkten Auto vorbeifahren. In diesem Moment kam von hinten eine 57-jährige Geestländerin mit ihrem silberfarbenen Renault Modus und wollte den BMW überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Führerin des Renault entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und konnte im Anschluss ermittelt werden. Sie schilderte den Unfall jedoch völlig anders. Die Polizei sucht nun Zeugen, um den Unfallhergang aufzuklären. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Geestland, Tel. 04743-9280, zu melden.

