Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen in Bad Bederkesa ++ Rollerfahrerin schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Sachbeschädigungen in Bad Bederkesa

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht zu Donnerstag zog ein bislang unbekannter Täter eine Spur der Verwüstung durch Bad Bederkesa. Durch die Polizeistation Bad Bederkesa wurden bislang 14 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen und Diebstahls eines Kennzeichens aufgenommen. Vorrangig wurden Pkw im Bereich der Raiffeisenstraße, Drangstedter Straße, Pöttjerdeel, Heuss-Straße und Adenauer Straße angegangen. Es wurden mit aufgefundenen Steinen die Scheiben eingeworfen, die Karosserie beschädigt und die Außenspiegel abgetreten. Aber auch die Beleuchtung und die Türsprechanlage eines Mehrfamilienhauses wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Anwohner sahen gegen 02:00 Uhr im Bereich Drangstedter Straße / Karolinenhöhe eine männliche Person, die sich in der Nähe eines Tatorts aufhielt. Diese Person könnte eventuell mit den Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter der Telefonnummer: 04743-9280 zu melden.

Rollerfahrerin schwer verletzt

Geestland/Langen. Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, wurde eine 17-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Langen schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau war in einer Fahrzeugschlange auf der Leher Landstraße in Richtung Bremerhaven unterwegs. Sie bemerkte zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr wegen eines freilaufenden Hundes halten mussten und fuhr auf den vor ihr fahrenden PKW eines 21-jährigen aus Beverstedt auf. Bei dem Sturz zog sich die Rollerfahrerin schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf 5.500 Euro geschätzt.

