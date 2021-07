Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In den Gegenverkehr geschleudert Höxter - Godelheim, Karlshafener Straße, Freitag, 09.07.2021, 13.05 Uhr

Höxter (ots)

Auf regennasser Fahrbahn kam ein 29 jähriger PKW Fahrer aus Höxter ins Schleudern als er am Ortseingang Godelheim um die dortige Überquerungshilfe herumfuhr. Sein blauer Honda schleuderte auf die Gegenfahrbahn und stieß mit der Beifahrerseite in die Front des entgegenkommenden VW Lupo einer 26 jährigen Frau aus Beverungen. Diese konnte dem Honda nicht mehr ausweichen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Honda Fahrer leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die VW Fahrerin konnte nach kurzer Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 6.000 EUR. Die Karlshafener Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Me.

