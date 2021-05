Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Baum fällt auf zwei Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr erhielt am Dienstag, 04.05.2021, gegen 12.10 Uhr, die Mitteilung, dass in der Rheinstraße ein Baum auf mehrere Fahrzeuge gefallen sei. Vermutlich aufgrund eines wohl nicht mehr intakten Stammes wurde der Baum von einer starken Windböe entwurzelt und fiel auf zwei geparkte Pkw's. Die Feuerwehr zersägte den Baum. Der Sachschaden an den zwei Fahrzeugen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

