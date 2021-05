Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - mit rund 0,6 Promille gegen Mauer gefahren -

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Dienstag, 04.05.2021, gegen 20.00 Uhr, kam ein 35-Jähriger mit seinem Pkw beim Abbiegevorgang von der Wasenweiler Straße in die Schwimmbadstraße in Bötzingen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dort befindliche Mauer eines Anwohners. Ursächlich hierfür waren die nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Atemalkoholkonzentration von rund 0,6 Promille. Der Sachschaden an der Mauer beläuft sich auf geschätzt 250 Euro, der Sachschaden am Fahrzeug auf rund 2000 Euro. Den Unfallverursacher erwarten nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung, eine Mitteilung an die Führerscheinstelle sowie der Entzug der Fahrerlaubnis. Der Führerschein wurde bereits einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell