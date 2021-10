Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Praxisräume ++ Kupferdiebstahl ++ Einbruch in Kleingartenverein ++ Gas- und Bremspedal verwechselt

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Praxisräume

Cuxhaven. Am Dienstag, 05.10.21, sind gegen 02.30 Uhr unbekannte Täter in die Räume einer Physiotherapiepraxis in der Segelckestraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach bisherigem Stand wurde jedoch nichts entwendet.

Kupferdiebstahl

Wurster Nordseeküste/Nordholz. In der Nacht von Montag, 04.10.21, auf Dienstag, 05.10.21, haben unbekannte Täter mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel von einer Baustelle in der Gewerbestraße in Nordholz entwendet. Die Täter zerstörten einen Bauzaun und verschafften sich so Zutritt zu dem abgesperrten Gelände. Die genaue Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Einbruch in Kleingartenverein

Cuxhaven. In der Nacht von Montag, 04.10.21, auf Dienstag, 05.10.21, sind unbekannte Täter in ein Gartenhaus der Kleingartenanlage "Edelweiß" eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten Gartengerät, Werkzeug und Nahrungsmittel im Wert von etwa 1.400 Euro.

Gas- und Bremspedal verwechselt - zum Glück nur Sachschaden

Geestland/Bad Bederkesa. Gestern Morgen gegen 10.40 Uhr ereignete sich in der Feldstraße in Bad Bederkesa ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 76-jähriger aus dem Landkreis Osterholz wollte seinen PKW in einer Parklücke einparken. Dabei verwechselte er jedoch Gas- und Bremspedal und beschleunigte stark. Er fuhr mit solcher Wucht auf den vor ihm parkenden PKW auf, dass dieser noch gegen das davorstehende Fahrzeug geschoben wurde. Der Senior blieb zum Glück unverletzt. Der Schaden an den drei PKW wird auf über 12.000 Euro geschätzt.

