Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrskontrolle am Wesertunnel (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Dedesdorf/B437. Am Samstagabend (02.10.2021) führten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf mit der Unterstützung des Zolls auf der Bundesstraße 437 am Wesertunnel eine Verkehrskontrolle durch. In der Zeit von 21:00 Uhr bis 00:00 Uhr wurden insgesamt ca. 120 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bei den Kontrollen wurden lediglich kleinere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Im Zuge Verkehrssicherheitsarbeit wird die Polizei auch weiterhin Kontrollen durchführen.

