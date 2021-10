Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Enkeltrick/Schockanruf - Geldübergabe dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin verhindert

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Freitagvormittag meldete sich ein angeblicher Arzt bei einer 84-jährigen Cuxhavenerin und sagte aus, dass ihre Tochter schwer an Covid-19 erkrankt sei und dringend Medikamente benötige. Diese würden in der Schweiz bereitstehen und umgehend per Helikopter eingeflogen werden. Die Frau ging daraufhin mit ihrem Ehemann zur Bank, um insgesamt 15.000 Euro abzuheben. Während das Ehepaar wieder nach Hause fuhr, meldete sich die Bankmitarbeiterin bei der Polizei. Die Einsatzkräfte trafen das Ehepaar an der Wohnanschrift an und konnten eine Geldübergabe verhindern.

Im Verlauf dieser Woche erhielt die Polizei mehrfach Hinweise von älteren Bürgerinnen und Bürgern über derartige Anrufe. Bei einer anderen bisher bekannten Betrugsvariante wurde behauptet, dass Angehörige an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt gewesen seien und nun eine hohe Kaution hinterlegt werden müsse.

Die Polizei rät daher erneut dringend: Lassen Sie sich nicht von solchen Anrufen verunsichern oder unter Druck setzen. Beenden Sie im Zweifel Telefonate sofort. Wenn Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie selbst die Polizei an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell