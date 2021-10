Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hauswand beschädigt ++++ Alkoholisiert vor der Polizei geflüchtet

Cuxhaven (ots)

Hauswand touchiert

Geestland/Bad Bederkesa. Am späten Donnerstagnachmittag (30.09.2021) wollte ein 19-jähriger Geestländer gegen 17 Uhr zur Weser-Elbe-Sparkasse in Bad Bederkesa fahren. Obwohl ihm die schmale Zufahrt an der Seite des Gebäudes bekannt war, streifte er die Hauswand. An seinem VW Bus entstand ein geschätzter Schaden von ca. 5.000 Euro. Auch die frisch reparierte Hauswand wurde beschädigt. Der VW Bus blieb fahrbereit.

Alkoholisiert vor der Polizei geflüchtet

Ebenfalls am Donnerstag sollte gegen 18:30 Uhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Bederkesa mit seinem Transporter kontrolliert werden. Dieser versuchte zunächst sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Das Fahrzeug konnte schließlich am Kreisverkehr am Markt in Bad Bederkesa gestoppt werden. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden, der Mann war stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell