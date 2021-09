Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Baucontainer aufgebrochen ++ Radlader gestohlen

Cuxhaven (ots)

Baucontainer aufgebrochen

Wurster Nordseeküste/Nordholz. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bisher unbekannte Täter gewaltsam auf ein Baustellengelände in der Gewerbestraße eingedrungen. Auf dem Gelände brachen sie Baucontainer auf und entwendeten diverse Werkzeuge, Maschinen und Baumaterial. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

++++++

Radlader gestohlen

Beverstedt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben bisher unbekannte Täter einen Radlader von einem landwirtschaftlichen Hof in der Hipstedter Straße gestohlen. Der Radlader war verschlossen in einem Stall abgestellt. Die Täter sind in den Stall eingedrungen und haben die Sicherung des Radladers aufgebrochen. Ob der Radlader selbstfahrend oder auf einem Anhänger transportiert wurde, steht nicht fest. Der Schaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell