Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geldbörse entwendet + In Räumlichkeiten des Reitvereins eingebrochen + Audi entwendet u.a.

Cuxhaven (ots)

Geldbörse entwendet

Otterndorf. Am Samstag, den 25.09.2021 in dem Zeitraum zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr wurde einer 66-jährigen Dame beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Cuxhavener Straße eine Geldbörse entwendet. Anschließend hob der/die unbekannten Täter mit der auch entwendeten Ec-Karte unberechtigt Geld ab. Die Otterndorfer Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04751/99835-0.

In Räumlichkeiten des Reitvereins eingebrochen

Geestland/Flögeln. Am Sonntag (26.09.2021) in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr brachen bislang Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Reitvereins in der Steinauer Straße ein. Das Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei in Geestland erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04743/928-0.

Bei Einbruch in Gaststätte gestört

Geestland. Am 26.09.2021 in der Zeit zwischen 06.45 Uhr und 07.10 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter unbefugten Zutritt in eine Gaststätte in der Lintiger Straße. Bei seiner weiteren Tatausführung wurde der Täter gestört, sodass der Täter vom Tatort flüchtete. Die Polizei in Geestland erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04743/928-0.

Audi entwendet

Altenwalde. In dem Zeitraum zwischen Samstagabend gegen 23.00 Uhr und Sonntag gegen 17.30 Uhr entwendeten bislang Unbekannte einen im Karkweg zuvor geparkten Audi 80, Farbe: grün, mit dem amtlichen Kennzeichen: CUX-CE 28. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Pkw erbittet die Cuxhavener Polizei unter der Telefonnummer: 04721/573-0.

Kradfahrer stürzte

Wurster Nordseeküste. Am Sonntag gegen 14.30 Uhr kam ein 46-jähriger Kradfahrer in einer Linkskurve aufgrund verschmutzter Fahrbahn nach rechts von von der Straße Dorumer Niederstrich ab. Hierbei verletzte er sich leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000 Euro.

