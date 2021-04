Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Unfallflucht auf der Pagenstecherstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Pagenstecherstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Lasten-Pedelec die Pagenstecherstraße in stadtauswärtige Richtung. In Höhe eines Fitnessstudios näherte sich von hinten ein blauer Lkw. Dieser fuhr an dem 29-jährigen Mann vorbei und erfasste ihn an seiner linken Hand. Dabei wurde der Mann aus Georgsmarienhütte leicht verletzt. Der Unfallflüchtige setzte seine Fahrt daraufhin fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Am Pedelec ist ein geringer Sachschaden entstanden. Zeugen, die Hinweise zu dem blauen Lkw geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Osnabrück zu melden, Tel: 0541-327/2215.

