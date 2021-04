Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Neue Hinweise nach Einbruch in Kiosk in der Möserstraße

Osnabrück (ots)

Bezug zur Pressemeldung vom 18.04.2021 - 10.34 Uhr

Wie bereits berichtet, ist es in den Morgenstunden des 17.04.2021 zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Möserstraße gekommen. Unbekannte Diebe hebelten dabei eine Hintertür auf und erbeuteten Bargeld sowie Tabakwaren. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 1 Uhr und 3 Uhr eingegrenzt werden. Möglicherweise handelte es sich bei den Tätern um insgesamt drei Personen, die ein noch unbekanntes Fahrzeug zur Flucht benutzten. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im genannten Zeitraum im Bereich Eisenbahnstraße sowie Möserstraße ein verdächtiges Fahrzeug mit drei Insassen aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 0541/327-3239 oder -2115 zu melden.

