Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Messgerät gestohlen

Osnabrück (ots)

Vergangene Woche entwendeten Unbekannte in der Straße "Am Kalkhügel", zwischen der Straße "Knappsbrink" und der Seitenstraße "Am Kalkhügel" ein Messgerät. Das Messgerät war in Höhe der Hausnummer 38 an einer Straßenlaterne angebracht, als sich der oder die Täter zwischen Montagmorgen (12.04.2021) und Donnerstagmorgen (15.04.2021) an der Sicherung zu schaffen machten und das Gerät mitnahmen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Messgerätes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Sutthausen, Telefon 0541/9987930.

