POL-OS: Melle - Zeugen nach Einbruch im Ortsteil Bruchmühlen gesucht

Melle (ots)

Ein Einfamilienhaus im Aprikosenweg geriet am Dienstagabend ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen 19.30 und 22 Uhr eine Terrassentür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen, nahmen nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegengenommen.

