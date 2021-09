Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/A27. Am 30.09.2021 ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf der A27 ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen. Der Unfall wurde gegen 05.15 Uhr festgestellt, könnte sich aber bereits früher ereignet haben. Der bislang unbekannte Verursacher war in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er beim Verlassen der Autobahn mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen und der Seitenraum beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren ist der Unfall vermutlich von einem LKW verursacht worden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04743-9280 an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell