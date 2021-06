Polizei Hamburg

POL-HH: 210623-1. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.06.2021, 14:18 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Georg, Kurt-Schumacher-Allee

Gestern am frühen Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter einen 45-Jährigen in Hamburg-St. Georg mit einem Messer schwer verletzt. Die Mordkommission (LKA 41) ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen kam es im unmittelbaren Umfeld einer Drogenhilfeeinrichtung aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen dem 45-Jährigen und mehreren weiteren Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte einer der bislang Unbekannten seinem Kontrahenten einen Messerstich in den Rücken und verletzte ihn hierdurch schwer. Die Tatbeteiligten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Für ihn bestand keine Lebensgefahr.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Die Ermittlungen der Mordkommission, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

