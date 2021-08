Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Auto prallt bei Unfall gegen Hausmauer

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall in der Schilteckstraße ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr eine Golf-Fahrerin auf eine Mauer geprallt. Sie wurde dabei leicht verletzt. Grund für den Unfall war ein Ausweichmanöver der 47-jährigen, da eine 41-Jährige in ihrem Volvo rückwärts aus ihrem Grundstück rangierte und dabei den Golf übersah. Zu einer Kollision der beiden Autos kam es aber nicht. Den Schaden am Golf schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Mauer ist, steht noch nicht fest.

