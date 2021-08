Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Wanduhr am Gymnasium beschädigt

Schramberg (ots)

Vermutlich schon von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in der Berneckstraße eine elektrische Wanduhr am Gymnasium beschädigt, indem sie sie aus der Befestigung rissen. Die Stadtverwaltung hat nun Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung erstattet. Den Schaden beziffert die Stadt auf rund 1000 Euro. Die Uhr hing in über zwei Meter Höhe und war im Eingangsbereich angebracht. Ob es sich bei den Tätern um Schüler handelt, die versucht haben, damit die langsam zu Ende gehende Ferienzeit anzuhalten, ist nicht bekannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen.

