POL-KN: (Radolfzell-Markelfingen, Lkr. Konstanz) Autoheck zerkratzt (22.08.2021)

Radolfzell (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagvormittag in der Kämpfenstraße das Heck eines abgestellten VW zerkratzt. Im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr fügte der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in das Fahrzeugheck. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, nimmt Hinweise zum Verursacher entgegen.

