Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250721-562: Ladendetektivin überwältigt Mann mit Beil

Waldbröl (ots)

Beim Diebstahl von Alkoholika hat eine Ladendetektivin am Samstagabend (24. Juli) einen 33-jährigen Waldbröler erwischt; als dieser ein Beil aus seiner Tasche zog, überwältigte sie den Mann. Der 33-Jährige hatte sich nach Aussage der Detektivin zwei Spirituosenflaschen eingesteckt und den Lebensmittelmarkt am Raabeweg gegen 19.00 Uhr ohne Bezahlung der Waren verlassen. Nachdem die Detektivin den Verdächtigen daraufhin angesprochen hatte und nach einem Ausweis verlangte, kramte dieser in seiner mitgeführten Tasche und zog plötzlich ein Beil hervor. Die Detektivin reagierte blitzschnell und brachte den stark alkoholisierten Mann zu Boden, bevor es zu einer weiteren Eskalation der Situation kommen konnte. Wegen Diebstahls mit Waffen leitete die Polizei gegen den 33-Jährigen, der laut einem Alkoholvortest fast 2,7 Promille intus hatte, ein Strafverfahren ein; das Beil wurde beschlagnahmt.

