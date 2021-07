POL-GM: 250721-561: Pedelecs im Visier von Dieben

Gleich in zwei Fällen haben Diebe am Wochenende Pedelecs aus Garagen gestohlen. In Bergneustadt-Belmicke kamen zwischen 11 und 18 Uhr am Samstag (24. Juli) zwei Mountainbikes mit Elektrounterstützung abhanden, die in einer unverschlossenen Garage untergestellt waren. Die Räder selbst waren in der Garage mit Kettenschlössern an einem Schrank angeschlossen. Die Schlösser nahmen die Diebe ebenso mit wie die Ladegeräte der Räder, die sich ebenfalls in der Garage befanden.

Auch in Nümbrecht-Berkenroth haben Unbekannte zwei Pedelecs aus einer Garage gestohlen. Die Räder standen in der Straße Tannenbusch in einer vermutlich ebenfalls unverschlossenen Garage. Zeugen bemerkten gegen 01.30 Uhr am Samstagmorgen, wie zwei Unbekannte die Räder vom Grundstück der Geschädigten wegschoben und etwas abseits des Tatortes in oder auf ein Fahrzeug luden. Das Fahrzeug, an dem vermutlich der Auspuff defekt war, entfernte sich anschließend in Richtung der B 478. Auch in diesem Fall hatten die Täter zunächst die Schlösser der Räder geknackt und auch die in der Garage gelagerten Ladegeräte mitgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.