POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02. Oktober 2021

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 02. Oktober 2021

Verkehrsunfall

Altenwalde. Am 02.10.2021, gegen 11:09 Uhr, befuhr ein Traktor mit mitgeführter Kreiselegge die L 135 in Richtung Bremerhaven. Ihm entgegen kam ein SUV, der die Kreiselegge berührte. Der Pkw geriet ins Schleudern und fuhr gegen einen Pkw hinter dem Traktor. Der Traktor selbst geriet ebenfalls ins Schleudern und fuhr gegen einen geparkten Pkw. Die Fahrzeugführer des Traktors (40 Jahre) und des SUV (75 Jahre) wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35000 Euro. Die L 135 wurde für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt.

Bereich Geestland

Transporter verunfallt / Fahrer leicht verletzt

Bremerhaven. Am 02.10.2021 ereignete sich gegen 08.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Bremerhaven-Zentrum in Fahrtrichtung Bremen. Ein 24-jähriger Fahrer eines Paketdienstes aus dem Kreis Cloppenburg hatte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve der Auffahrt die Kontrolle über den Transporter verloren. Dieser geriet ins Schleudern und kam schließlich im rechten Seitenraum, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrer wurde mit vermutlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt in etwa 5000,- Euro. Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu Behinderungen auf dem Autobahnzubringer.

