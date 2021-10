Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung im Kurpark Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Geestland/Bad Bederkesa. In der Zeit vom 24.09. - 27.09.2021 fällte ein bisher unbekannter Täter eine Erle im Bereich des Kurparks in Bad Bederkesa. Diese war als eine von 45 Bäumen erst frisch von der Stadt Geestland, zur Verschönerung des Kurparks, eingepflanzt worden. Zuvor waren am Baum bereits Einritzungen festgestellt worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

