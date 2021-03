Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Gegenverkehr ausgewichen

Einen Unfall konnte eine Autofahrerin bei Langenenslingen gerade noch vermeiden.

Die 19-Jährige fuhr kurz vor 8 Uhr von Billafingen in Richtung Langenenslingen. In einem Kurvenbereich geriet ein unbekannter Laster auf die Gegenfahrbahn. Die Fahrerin des VW konnte gerade noch nach rechts ausweichen. Neben der Fahrbahn kollidierte sie mit einem Leitpfosten. Ein Schaden von etwa 2.000 Euro blieb an ihrem VW zurück. Vom unbekannten Laster fehlt jede Spur. Es soll sich um einen kleineren weißen Lkw gehandelt haben. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.

