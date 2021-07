Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Brand im Jutequartier

Ahaus (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Sitzmöbelstück auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in Ahaus in Brand. Gegen 08.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei ins Jutequartier aus: "Menschenleben in Gefahr" hieß es bei der Einsatzübernahme. Schnell war klar, dass alle Bewohner das Haus unversehrt verlassen hatten. Gebäudeschaden entstand nicht, lediglich ein Sofa ist nun unbrauchbar. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

