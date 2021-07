Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unversichert mit E-Scooter unterwegs

Rhede (ots)

Auch ein E-Roller braucht eine Zulassung und eine entsprechende Versicherung, um im öffentlichen Straßenverkehr damit unterwegs sein zu können. Das war einem 36-Jährigen eigenen Angaben zufolge nicht bekannt. Er war mit einem solchen Elektrokleinstfahrzeug am Mittwoch in Rhede unterwegs gewesen. Polizeibeamte hatten bemerkt, dass das Versicherungskennzeichen fehlte. Sie leiteten ein Strafverfahren ein. Was ist zu beachten, wenn man einen E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum benutzen will? Informationen dazu gibt die Polizei im Internet unter https://polizei.nrw/e-scooter.

