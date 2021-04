Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verdacht des Einschleusens von Ausländern und der unerlaubten Einreise

Wolfsburg (ots)

Lehre-Essehof, BAB 2, Parkplatz Essehof

08.04.2021, 11.30 Uhr

Gegen Mittag befuhr eine Pkw-Fahrerin die A2 in Richtung Hannover. Beim Überholen eines Sattelzuges bemerkte sie plötzlich eine winkende Hand, die zwischen den Planen hervorschaute. Die Zeugin verständigte umgehend die Polizei. Eine kurze Zeit später eintreffende Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Braunschweig, konnte den Sattelzug auf dem Parkplatz Essehof anhalten und kontrollieren. Auf dem Auflieger wurden zwei männliche Personen angetroffen. Diese konnten sich nicht ausweisen und machten nur vage Angaben bezüglich ihrer Personalien. Aufgrund des Verdachtes der unerlaubten Einreise wurden die Personen vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der 51-jährige rumänische LKW-Fahrer wurde ebenfalls vorläufig festgenommen; er muss sich nun wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern verantworten. Die Ermittlungen hat die Polizei in Helmstedt mit Unterstützung der Bundespolizei übernommen.

