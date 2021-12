Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen und Alkoholfahrten am Wochenende

Gronau (ots)

Ohne Fahrerlaubnis war ein 17 Jahre alter Autofahrer in Gronau unterwegs. Polizeibeamte hatten den Gronauer in der Nacht zum Montag auf der Enscheder Straße angehalten. Den Verdacht der Polizisten bestätigte ein Drogentest. Dieser schlug auf den Cannabiswirkstoff THC und Kokain an. Ein Arzt entnahm dem Jugendlichen eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Nun folgt ein Strafverfahren.

Verfahren eingeleitet haben Polizeibeamte auch am vergangenen Wochenende in zehn weiteren Fällen in Gronau. Einmal wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und neunmal wegen Fahrens unter dem Einfluss von Drogen. Zugetragen haben sich die Geschehnisse auf der Enscheder Straße, dem Amtsvennweg, der Königstraße sowie auf der Gildehauser Straße. Die Fahrer waren ausschließlich Männer im Alter zwischen 19 und 49 Jahren. In sämtlichen Fällen wurden Blutproben durch Ärzte entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell