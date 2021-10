Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: NRW-Innenminister Reul diskutiert mit Polizei und Kommunen

Gelsenkirchen (ots)

Um Clankriminalität, Sozialleistungsbetrug und Vermögensabschöpfung erfolgreich zu bekämpfen, hat das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen am Montag, 4. Oktober 2021, nach Gelsenkirchen eingeladen. In der Veranstaltung unter dem Titel "Netzwerkarbeit mit den Kommunen" kam Innenminister Herbert Reul mit allen Landrätinnen und Landräten, Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern, deren Ordnungsdezernenten sowie Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten des Ruhrgebiets sowie des Kreises Mettmann ins Gespräch. Im stadt.bau.raum des ehemaligen Schachts Oberschuir diskutierten die Teilnehmer darüber hinaus über die Zusammenarbeit zwischen Polizei und den Kommunen, um entwickelte Strategien auszubauen und bestehende Kooperationen zu intensivieren. "Durch effiziente Vernetzung wollen wir vor die Lage kommen", betonte Minister Reul in seinem Grußwort. Öffentliche Sicherheit und Ordnung ist und bleibt schließlich das gemeinsame Thema der Polizei und der kommunalen Ämter.

