Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann verstirbt auf Straße

Gelsenkirchen (ots)

Ein 55-jähriger Mann ist am Donnerstag, 30. September 2021, in Buer infolge eines internistischen Notfalls mit seinem Roller gestürzt. Der Mann befuhr gegen 14.10 Uhr die Polsumer Straße in Richtung Hassel, als er plötzlich zusammensackte und mit seinem Roller auf die Straße stürzte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Einsatzort. Die Polsumer Straße wurde während des Einsatzes in Richtung Hassel gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell