Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hinweis vor kommendem Schalke-Heimspiel

Gelsenkirchen (ots)

Beim anstehenden Heimspiel in der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke und dem FC Ingolstadt am Sonntag, 3. Oktober 2021, 13.30 Uhr, ist auch die Polizei Gelsenkirchen erneut für die Sicherheit des Spiels und der Stadionbesucher im Einsatz. Wie üblich wird die Polizei bei diesem Sondereinsatz an verschiedenen Standorten in der Stadt stehen, unter anderem am Hauptbahnhof, an dem Gästefans ankommen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist es der Polizei im Rahmen des Sondereinsatzes erlaubt, auch durch verkehrsberuhigte Abschnitte, zum Beispiel Fußgängerzonen, zu fahren. Darauf weist die Polizei nochmals explizit hin. Beim letzten Heimspiel des FC Schalke, am 17. September 2021, war das einer 18 Jahre alten Gelsenkirchenerin offensichtlich nicht bewusst. Die Frau stellte sich auf der Bochumer Straße, auf der Südseite des Hauptbahnhofs, vor einen heranfahrenden Einsatzwagen und merkte an, dass es sich hier um einen Gehweg handele. Nachdem die Beamtinnen der Gelsenkirchenerin erklärt hatten, dass dies im Rahmen ihres Einsatzes durchaus erlaubt sei, trat die Frau mit ihrem Schuh vor den Einsatzwagen. Versehen mit dem Hinweis, man möge bitte Verkehrsregeln lernen. Ihre anschließende Flucht wurde von einem Beamten am Hauptbahnhof gestoppt, wo ihre Personalien aufgenommen wurden. Die 18-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

