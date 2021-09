Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: #Polizei110 - Polizei Gelsenkirchen nimmt an bundesweitem Twitter-Marathon teil

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen nimmt kommenden Freitag am bundesweiten Twitter-Marathon teil. Am Tag des Notrufs, dem 1. Oktober 2021, wird die Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen ab 12.30 Uhr eine Schicht lang unter den Hashtags #Polizei110 und #ge110 über aktuelle Einsätze berichten und einen Einblick in die alltägliche Arbeit der Kolleginnen und Kollegen auf der Leitstelle geben.

Bürgerinnen und Bürger, die den Twitter-Marathon verfolgen möchten, können das über den Twitter-Kanal der Polizei Gelsenkirchen tun. Er findet sich unter www.twitter.com/polizei_nrw_ge, unter dem Alias @polizei_nrw_ge oder ganz einfach im Internet in einer Suchmaschine "Twitter Polizei Gelsenkirchen" eingeben. Mitlesen kann jeder - ein eigener Twitter-Account bzw. eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht erforderlich.

Der Twitter-Marathon der Polizeien der Länder und des Bundes findet zum ersten Mal statt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell