Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Erneut viele Reifen zerstochen - die Polizei warnt

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, vom 27. auf den 28. September 2021, sind erneut an zahlreichen Autos Reifen zerstochen worden. Die Polizei hat dazu zahlreiche Anzeigen aufgenommen. Betroffen sind Anwohnerinnen und Anwohner in Schalke, Schalke-Nord, Bismarck und Bulmke-Hüllen. Insgesamt sind allein in dieser Serie bisher 20 Straftaten bekannt. Bereits in der Vergangenheit gab es zwei ähnliche Tatserien, bei denen Reifen zerstochen wurden. Zuletzt am 10. und 11. September in Horst und am 14. und 15. September in Buer. Unsere Pressemitteilungen dazu finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5019487 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5021509 Aufgrund der kleinen Einstichlöcher ist es auf den ersten Blick nur schwer zu erkennen, ob Reifen beschädigt worden sind. Zudem entweicht die Luft durch die kleinen Öffnungen nur langsam. Die Polizei erinnert an Paragraph 23 der Straßenverkehrsordnung und bittet Autofahrerinnen und Autofahrer vor Fahrtbeginn gewissenhaft zu prüfen, ob Reifen beschädigt worden sind, damit es nicht zu einem Unfall kommt. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Taten dauern an. Bitte informieren Sie die Polizei, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen, wenn Sie selbst geschädigt sind oder Angaben zu Tatverdächtigen geben können. Die Telefonnummer des zuständigen Kommissariats lautet 0209 365 8212. Die Kriminalwache erreichen Sie unter 0209 365 8240. Im Notfall wählen Sie bitte die 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell