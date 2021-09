Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zahlreiche Autos in Buer beschädigt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem im Verlauf der vorvergangenen Nacht vom 14. auf den 15. September 2021 Reifen an rund 30 Fahrzeugen in Buer zerstochen wurden. In Einzelfällen kam es auch zu weiteren Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen. Der oder die Täter schlugen im Bereich Angerweg, Kuhlmannsweg, Franzstraße, Beckeradsdelle und Steinkuhle zu. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen gesehen, Taten beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der Telefonnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

