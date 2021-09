Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Mühlenstraße/Velsenstraße in Buer sind gestern drei Personen verletzt worden, eine davon, eine 58 Jahre alte Gelsenkirchenerin, schwer. Um 11.55 Uhr kollidierte sie mit ihrem Volvo dort mit einer 30 Jahre alten Gelsenkirchenerin. In diesem Auto saß zudem ein einjähriges Kind. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizeibeamten sperrten während der Unfallaufnahme die Kreuzung und sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell