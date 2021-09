Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach räuberischer Erpressung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Heute Morgen, 14. September 2021 2021, hat ein 37 Jahre alter Mann bei der Polizei eine Anzeige wegen räuberischer Erpressung erstattet. Der Gelsenkirchener gab an, um 3.30 Uhr auf dem Junkerweg in der Neustadt in Höhe des Hauses Leithe von zwei unbekannten Männern angesprochen worden zu sein. Unter dem Vorhalt von Messern zwangen sie den Geschädigten zur Herausgabe von Wertsachen und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen sind zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Einer von beiden hat eine normale Statur und einen dickeren Bauch, schwarze-graue Haare, einen dicken Schnurrbart und einen goldenen Schneidezahn im Oberkiefer. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, ein rot-schwarz kariertes Hemd und eine schwarze Lederweste. Der andere ist schlank, hat einen rasierten, dunklen Haarschnitt und einen Dreitagebart. Er trug eine glänzende, schwarze Jacke und schwarze Sportschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den gesuchten Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8128 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

