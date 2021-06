Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bornum, B 1

29.06.2021, 23.19 Uhr

Die Polizei in Königslutter sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Bundesstraße 1 bei Bornum ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren die Unfallbeteiligten die B1, aus Abbenrode kommend, in Fahrtrichtung Bornum. Circa 500 Meter vor dem Ortseingang Bornum kam es zu einem Verkehrsereignis, in dessen Verlauf der Unfall geschah. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur angegebenen Zeit die B1 an dieser Stelle passiert haben und möglicherweise den Unfall beobachtet haben oder denen besondere Verkehrsereignisse aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizei in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell