POL-WOB: Fahrradfahrer übersehen - 19-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg Schillerstraße

29.06.2021, 07.20 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignete sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Dantehof/Schillerstraße.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr gegen 07.20 Uhr eine 44 Jahre alte Fahrzeugführerin mit ihrem VW Polo die Straße Dantehof und wollte nach rechts in die Schillerstraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 19 Jahre alten Wolfsburger, der auf seinem Fahrrad von rechts kommend den Gehweg aus Richtung Rilkehof in Richtung Dantehof befuhr. Im Einmündungsbereich kollidierte der Radfahrer mit dem Polo der 44-Jährigen. Der 19-Jährige stürzte in der Folge auf die Fahrbahn, wo er sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht.

Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich auf 1.000 Euro belaufen.

