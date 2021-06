Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch beim Optiker - Täter zerstören Trinkgeldkasse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

28.06.2021, 20.00 Uhr - 29.06.2021, 089.15 Uhr

Unbekannte sind in ein Optikergeschäft in der City Galerie in der Porschestraße eingebrochen. Dabei haben sie die Trinkgeldkasse der Mitarbeiter zerstört, das darin befindliche Bargeld an sich genommen und entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend 20.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.15 Uhr. Ein Mitarbeiter des Geschäfts hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten über die Kolpingstraße und den Maximilian-Kolbe-Weg an die rückwärtige Gebäudeseite der City-Galerie. Hier öffnen sie ein Fenster und steigen durch dieses ins Innere des Optikergeschäfts ein. Anschließend durchsuchen sie verschiedene Räume, öffnen mit brachialer Gewalt einen Schrank und entwenden schließlich den Inhalt der zuvor zerstörten Trinkgeldkasse und etwas Wechselgeld.

Danach verlassen sie die Räumlichkeiten über eine Notausgangstür zum Maxmilian-Kolbe-Weg hin.

Die Polizei hofft darauf, dass die Täter von Anwohnern, Passanten oder Autofahrern beobachtet wurden, oder es sonstige Zeugen gibt, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell