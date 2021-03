Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Mercedes flüchtet von Unfallstelle - Fahrer nach Verfolgungsfahrt in Düsseldorf festgenommen

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (3. März 2021) hat die Polizei einen Mercedes-Fahrer nach einer Verfolgungsfahrt in Düsseldorf festgenommen, nachdem er einen Radfahrer bei einem Unfall in Krefeld leicht verletzt hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war.

Gegen 15 Uhr war ein Motorradpolizist in Linn unterwegs. Am Kreisverkehr Düsseldorfer Straße/Floßstraße stieß er auf die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich kurz zuvor ereignet hatte: Ein Autofahrer war in den Kreisverkehr eingefahren und mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 52-jährige Radfahrer war gestürzt und dabei leicht verletzt worden, eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Nachdem der Polizist mit der Unfallaufnahme angefangen hatte, setzte sich der 48-jährige Fahrer in den Mercedes und flüchtete über die Floßstraße auf die B 288 in Richtung Duisburg. Der Beamte nahm die Verfolgung auf und wurde dabei durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Der Fahrer ignorierte die Haltesignale der Motorradstreife, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte mehrere Autos, indem er beide Fahrspuren oder die des Gegenverkehrs nutzte. Kurz vor dem Autobahnkreuz Duisburg-Süd bog der Fahrer rechts ab auf die Duisburger Landstraße. Nach weiteren Überholmanövern und einer missachteten roten Ampel konnten mehrere Streifenwagen das Fluchtauto auf der Deikerstraße in Düsseldorf stoppen und den Fahrer festnehmen.

Es stellte sich heraus, dass der Mercedes zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Wagen wurde sichergestellt.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 48-jährigen polizeibekannten Deutschen. Er war ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Darüber hinaus wurden bei der Durchsuchung weitere Drogen gefunden und sichergestellt. Er wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

Der Mann wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (88)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell