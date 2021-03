Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einladung zum Pressetermin - Polizei und Krefelder Kreditwirtschaft gegen Betrüger: Briefumschläge warnen Senioren

Krefeld (ots)

Die Masche ist bekannt, jedoch haben die Betrüger damit immer wieder Erfolg: Am Telefon geben sie sich als falsche Polizisten, Enkel oder in letzter Zeit sogar als Bankmitarbeiter aus und fordern von oftmals alleinlebenden Senioren hohe Bargeldsummen. In einigen Fällen werden die Opfer eigens bei ihrer Bank vorstellig und heben das Geld ab.

Das wollen in Krefeld Polizei und vier große Institute der Kreditwirtschaft gemeinsam verhindern. Sie haben einen Geldausgabeumschlag gestaltet, der Senioren vor diesem letzten Schritt der Geldübergabe schützen soll. Die Idee kommt aus Gütersloh und wird bereits in anderen Städten umgesetzt. Das Besondere in Krefeld: Viele Akteure ziehen am selben Strang und arbeiten eng zusammen. So sollen noch mehr Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Dazu gibt es einen gemeinsamen Foto- und Pressetermin:

Donnerstag, 4. März 2021 um 14 Uhr

Polizeipräsidium in Krefeld, Nordwall 1-3, Vorplatz

Teilnehmer:

- Polizeipräsidentin Christine Frücht - Sascha Luig, Marktbereichsleiter der Commerzbank AG - Christian Davids, Leiter Marketing, Volksbank - Harald Schulze, Leiter Unternehmenskommunikation der Sparkasse Krefeld - Gregor Thissen, Filialdirektor Deutsche Bank

Hinweis an die Redaktionen: Der Termin wird ausschließlich im Freien stattfinden. Es gibt die Möglichkeit für Fotos und Interviews - unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. (85)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell