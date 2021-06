Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolsdorf, K 19

30.06.2021, 02.40 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrzeugführer, einem Audi mit Totalschaden und drei zerstörten Ahornbäumen ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 19 bei Wolsdorf.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 23 Jahre junger Kraftfahrzeugführer aus Osteuropa mit seinem Audi gegen 02.40 Uhr die K19 aus Richtung Warberg kommend, in Richtung Buschhaus. In einer Rechtskurve unmittelbar vor dem St. Ludgeri Südschacht kommt er von der Fahrbahn ab und fährt geradeaus weiter. Er gerät auf die dortige Grünfläche, streift mit der linken Fahrzeugseite einen Baum und gerät in einen unmittelbar angrenzenden Graben. Hierbei wird die Fahrzeugfront in die Luft gehoben, der PKW dreht sich um 180° um die eigene Achse und kommt auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei wird ein weiterer Baum beschädigt und ein dritter zerstört. Das Erdreich wird teils stark aufgewühlt.

Ein Anwohner wird durch die Knallgeräusche aus dem Schlaf gerissen, bemerkt den Unfall und alarmiert umgehend Polizei und Rettungsdienste.

Die Polizei kann am Ort den 23 Jahre alten Fahrzeugführer antreffen, der sich selbst aus dem völlig zerstörten Audi befreien konnte. Er wurde durch die Rettungsbesatzung behandelt und anschließend ins Helmstedter Klinikum verbracht.

Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, ein Atemalkoholtest aber aufgrund der Verletzungen nicht möglich war, ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die dem 23-Jährigen im Helmstedter Klinikum entnommen wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell