Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt und Dudenhofen - Geschwindigkeitsmessungen

Otterstadt und Dudenhofen (ots)

Am 08.09.2021 führte die Polizei Speyer in der Zeit von 09:15 Uhr bis 10:20 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Speyerer Straße in Otterstadt durch. Dabei wurden bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h neun Verkehrsteilnehmer festgestellt, die diese überschritten. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h gemessen. Etwa 12 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Am 08.09.2021 von 10:40 Uhr bis 12:15 Uhr wurden weitere Geschwindigkeitsmessungen in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen durchgeführt. Hier überschritten 18 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer wurde mit 44 km/h gemessen. Etwa 12 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Weiterhin wurden bei den Kontrollen zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie zwei Fahrer festgestellt werden, die verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten.

