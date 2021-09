Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - unzureichende Kindersicherung und keine Fahrerlaubnis

Speyer (ots)

Am 08.09.2021 um 11:30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen 34-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis aufmerksam, der im PKW mit seiner Frau und den beiden 2- und 5-jährigen Kindern in der Straße Am Technikmuseum unterwegs war. Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass die Kindersicherung im Fahrzeug Mängel aufwies. Darüber hinaus konnte der Fahrer nur den Führerschein eines Drittstaats vorweisen, der in Deutschland nur für ein halbes Jahr nach Begründung eines Wohnsitzes anerkannt wird. Da der Mann schon länger hier wohnt, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell